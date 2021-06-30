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Osmaniye'de "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları" açıldı - Son Dakika

Osmaniye'de "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları" açıldı

30.06.2021 08:48
Osmaniye'de

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları"nın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları"nın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları"nın açılış töreni protokol konuşmalarıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğolu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışını yapmak üzere bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Spor Genel Müdürlüğümüzün amacı vatandaşlarımızın spor yapmalarını ve sporun 7'den 70'e toplumun tüm katmanlarına yaygınlaştırılmasını sağlamak ve özelikle gençleri spor alanlarına ve tüm faaliyetlerine yönlendirilerek gençlerimizin hem kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak hem de yetenekli başarılı ve gelecek vadeden sporcuların tespiti ve seçilmesi yönünde çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise, sporun çocuklar ve gençlerin bedensel sağlıklarının güçlendirmesinin yanı sıra onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutması açısından önemli bir fonksiyonu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından sporcuların tekvando ve kickboks gösterilerini sergilemesiyle program son erdi. - OSMANİYE

Osmaniye'de Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
Osmaniye'de Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
Osmaniye'de Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

İstiklal Marşı, Spor Okulları, Osmaniye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmaniye'de 'Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları' açıldı - Son Dakika Spor


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