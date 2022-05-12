Osmaniye'de yedek tren hattından ray çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de yedek tren hattından ray çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı

12.05.2022 16:41
Osmaniye'de yedek tren hattından ray çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde TCDD'ye ait yedek tren hattından ray çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde TCDD'ye ait yedek tren hattından ray çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.

İlçede yedek hattın ray demirlerinin kesildiğini gören vatandaşlar, polise haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi.

Ekipler bölgede birer metrelik kesilmiş halde 7 ray demiri, 1 oksijen tüpü, 1 mutfak tüpü, 1 demir kesmek için kullanılan oksijen tüpü aparatı ele geçirildi.

Olay yerinde H.Ç'yi yakalayan ekipler, soruşturmanın devamında S.G ve M.B'yi evlerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Osmaniye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yedek tren hattından ray çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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