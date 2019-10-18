Osmaniye'de Yeni Doğan Canlandırma (NRP) eğitimi

Osmaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Yeni Doğan Canlandırma (NRP) eğitim semineri düzenlendi.

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinatörlüğünde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı salonunda düzenlenen seminerde, 55 sağlık çalışanına eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, burada yaptığı açıklamada, ülke genelinde asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) yürütüldüğünü belirtti.

Asfiksiden ölümlerin önlenebilir olması sebebiyle önemli olduğunu ifade eden Öznavruz, şunları kaydetti:

"Sağlık personelinin doğum sonrası gerçekleşen fizyolojik olaylar, canlandırma basamaklarını gösteren akış çizelgeleri, canlandırmaya hazırlık aşamaları, doğum öncesi riskli durumlar ve Yeni Doğan Canlandırma (NRP) eğitiminde yerinde müdahalelerin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması önemlidir. Bu anlamda yürütülen program kapsamında verilen eğitimlere 31 hemşire, 2 ebe, 11 acil tıp teknisyeni, 5 ambulans ve acil bakım teknikeri, 4 doktor ve 2 uzman doktor katıldı."

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifika verildi.