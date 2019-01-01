Osmaniye'de Yeni Yılın 2 Bebeği
1 saat önce
Osmaniye'de yeni yılın ilk saatlerinde biri kız 2 bebek dünyaya geldi.
Osmaniye
'de yeni yılın ilk saatlerinde biri kız 2 bebek dünyaya geldi. Bebeklere Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
birer altın hediye etti.
Osmaniye Devlet Hastanesinde saat 00.10 sularında Sultan ve Mehmet Topal
çiftinin 2'nci çocukları dünyaya geldi. 3 kilogram ağırlığında doğan erkek bebeğe henüz isim konmazken, aynı saatlerde Zehra ve Mustafa Birgül çiftinin de 3'üncü çocukları doğdu. 3,5 kilogram doğan bebeğe "Elif" ismi konuldu.
Yeni bebekleri olan çiftleri ziyaret eden Vali Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya
ve İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, çiftlere hayırlı olsun dileklerini iletti.
Coşkun ailelere çeşitli hediyeler verirken, bebeklere de birer altın taktı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:15 Kaynak: AA
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