Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de, "Yenidoğan Canlandırma Programı" eğitim semineri
Son Dakika Güncel Osmaniye'de, 'Yenidoğan Canlandırma Programı' eğitim semineri

Osmaniye'de, "Yenidoğan Canlandırma Programı" eğitim semineri

7 saat önce

Osmaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından "Yenidoğan Canlandırma Programı" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

Osmaniye'de,

Osmaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından "Yenidoğan Canlandırma Programı" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.


Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinatörlüğündeki seminere, Prof. Dr. Mehmet Satar, Prof. Dr. Nejat Narlı, Doç. Dr. Selvi Gülaşı, uzman doktor Özgül Tunç Akbaş ve doktorlar eğitimci olarak katıldı.


İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yaptığı açıklamada, doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan hekim ve sağlık personeline eğitimlerin devam ettiğini belirtti.


"Yenidoğan Canlandırma Programının" Sağlık Bakanlığının öncelikli projeleri arasında yer aldığını ifade eden Öznavruz, "Doğum sonrası gerçekleşen fizyolojik olaylar, canlandırma basamaklarını gösteren akış çizelgeleri, canlandırmaya hazırlık aşamaları, doğum öncesi riskli durumlar ve yenidoğan canlandırmasında gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla program uygulanıyor. Bu günkü eğitime 8 hekim ve 38 sağlık personeli olmak üzere toplam 46 sağlık çalışanı katılarak sertifika almayı hak kazandı." dedi.


Teorik ve uygulamalı eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı katılımcılara sertifika verildi.

Yenidoğan, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadının beraat kararı istinafa taşıdı
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:43:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de, "Yenidoğan Canlandırma Programı" eğitim semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]