Yer fıstığı hasadı başladı - Son Dakika

Türkiye'de yer fıstığı üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Osmaniye'de birinci ürün hasadına başlandı.

Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl birinci ürün yer fıstığının üretim alanının yaklaşık 60 bin dekar olduğunu belirtti.

Çukurova bölgesinde iklim koşulları ve toprak yapısı nedeniyle buğday, mısır ve ayçiçeğinin ardından yer fıstığının da hasadına başlandığını kaydeden Özeser, Osmaniye'nin, Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının önemli kısmını karşıladığına dikkati çekti.

Özeser, yer fıstığının ülke ekonomisinde önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kadirli ilçemizde birinci ürün olarak 60 bin dekar alana ekimi yapılan yer fıstığında dekara 350 ile 400 kilogram verim alınıyor." dedi.

Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 2018 yılında geliştirilerek tescili yapılan Ayşehanım yer fıstığı çeşidinin bu yıl bir çiftçi tarafından 10 dekarlık alana ekildiğini ve yüksek verim alındığını ifade eden Özeser, çiftçilere yerli çeşit ve tohum kullanmaları çağrısında bulundu.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir de Osmaniye'de yer fıstığı üretiminin yüzde 70'inin Kadirli'de yapıldığını, kilogramının 8 ila 10 liradan satıldığını belirtti.

Çiftçilerden Sadullah Duyar da mart ve nisan aylarında ekimini yaptıkları yer fıstığında hava şartlarına bağlı olarak verimde düşüş olduğunu ancak bu yıl ilk defa ekimini yaptığı Ayşehanım yer fıstığı çeşidinin verim olarak kendilerini memnun ettiğini söyledi.