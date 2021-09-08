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Yer fıstığı hasadı buruk başladı - Son Dakika

Yer fıstığı hasadı buruk başladı

08.09.2021 12:31

Yer fıstığı hasadı buruk başladı Geçtiğimiz yıl kilogramı 17 liradan satılan yer fıstığı bu yıl 7 liraya alıcı buluyor Türkiye'nin yer fıstığı ekimi, işleme ve pazarlamasının yüzde 95'inin yapıldığı Osmaniye'de hasat buruk başladı.

Yer fıstığı hasadı buruk başladı

Geçtiğimiz yıl kilogramı 17 liradan satılan yer fıstığı bu yıl 7 liraya alıcı buluyor

OSMANİYE - Türkiye'nin yer fıstığı ekimi, işleme ve pazarlamasının yüzde 95'inin yapıldığı Osmaniye'de hasat buruk başladı. Bu sezon yer fıstığında rekolte ve kalite üreticinin yüzünü güldürürken fıstığın kilogram fiyatının 7 liraya düşmesi ise çiftçiyi üzdü.

"Osmaniye yer fıstığı" olarak coğrafi alan tescili de bulunan yer fıstığı hasadı start aldı. Osmaniye genelinde bu yıl yaklaşık 150 bin dekar alana ekimi yapılan yer fıstığında rekoltenin yüksek olması ise çiftçinin yüzünü güldürdü. Birinci ürün hasadı olarak yapılan yer fıstığı tarlada kilogramı bu yıl 7 TL'ye satılıyor. Bu yılki fıstık fiyatlarının son 50 yılın en düşük fiyatı olduğunu belirten çiftçi Ali Nergizli, "Fıstık çiftçisisin en kötü yılı bu yıl diyebilirim. Maliyetlerimiz çok arttı. Geçtiğimiz yıl bin 500 TL olan gübre bu yıl 4 bin 500 TL. Biz 2 yıl önce fıstığı 17-18 liraya veriyorduk. Bu yıl 6-7 liraya alıcı bile yok" dedi. Bir diğer çiftçi Mehmet Döğüşçü ise "Fıstığın herhangi bir desteklemesi üretim planlaması yok. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı fıstık tüketiminde ciddi bir azalma oldu. Şu anda yeni ürün çıktı ancak hala geçen yılın ürünü çiftçinin elinde mevcut. Durumumuz içler acısı. Bu ürünler milli servet. Geçen yıl yukarılarda olan fiyatı bu yıl 7 TL civarı. Bu yıl sadece Kadirli'de 50 bin dönüm fıstık ekimi yapıldı. Çiftçinin emeği bu yıl boşa çıktı ve ürettiği fıstığı ile baş başa kaldı" dedi.

Yer fıstığı tarlada tarım makineleri yardımıyla topraktan çıkarılıyor. Daha sonra tarım işçileri bitkinin köklerinde tutan yer fıstığını tek tek kopararak harman diye tabir edilen yere getiriyorlar. Burada topraktan ayrıma işlemi yapıldıktan sonra çuvallanan yer fıstığı daha sonra işlenmek ve iç haline getirilmek üzere fabrikalara götürülüyor. Fabrikalarda iç haline getirilen işlenen ve kavrulan yer fıstığı Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

Yer fıstığı hasadı buruk başladı
Yer fıstığı hasadı buruk başladı
Yer fıstığı hasadı buruk başladı
Yer fıstığı hasadı buruk başladı

Türk Lirası, Osmaniye, Türkiye, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yer fıstığı hasadı buruk başladı - Son Dakika Ekonomi


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