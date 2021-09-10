Yer fıstığının ekili alanları genişledi

Osmaniye'de bu yıl yer fıstığı ekim alanlarının genişlemesiyle rekoltenin de artması bekleniyor.

Kentin önemli tarım ürünlerinden olan yer fıstığında birinci ürünün hasadına başladı.

Cevdetiye beldesinde yapılan hasada katılan Osmaniye Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Bulut, ilk ürün ekimlerinin nisan-mayıs aylarında, ikinci ürün ekimlerinin ise haziran ayı gibi yapıldığını söyledi.

Bulut, "Birinci ürün yer fıstığının hasadı ağustos sonu gibi başlayıp eylül sonu gibi sona erer. İkinci ürün hasadı ise ekimin ortasından kasımın ortasına kadar devam eder." dedi.

Türkiye genelinde Adana'nın ardından ekiliş alanı ve rekolte olarak Osmaniye'nin yer fıstığı üretiminde 2. sırada yer aldığını kaydeden Bulut, "TÜİK verilerine baktığımızda 2020 yılında 150 bin dönüm araziden 53 bin ton gibi bir ürün elde ettik. 2021 yılında ekiliş alanlarında yüzde 10-11'lik bir artış yaşandığı görülüyor. Bu yıl 165 bin dönümün üzerinde alana yer fıstığı ekimi yapıldı. Verimin 63 bin tonun üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Dekar başına ise 380 kilogram gibi bir verim alınacağını öngörüyoruz. Şu an kentimizde 350 yer fıstığı işleme ve paketleme tesisi var. Bu tesislerden 3 bin 500 aile geçimini sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.