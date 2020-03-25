Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de yerel gazeteler sırayla yayımlanacak - Son Dakika
Osmaniye'de yerel gazeteler sırayla yayımlanacak
17 dakika önce
Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ali Cihangir, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) tavsiye kararları kapsamında, kentte günlük yerel gazetelerin sırayla yayımlanacağını belirtti.
Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ali Cihangir, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) tavsiye kararları kapsamında, kentte günlük yerel gazetelerin sırayla yayımlanacağını belirtti.
Cihangir, yaptığı açıklamada, kent merkezinde yayın yapan 9 günlük yerel gazete bulunduğunu, alınan kararla her gün 3'ünün Valilik onayıyla sırayla yayım yapacağını kaydetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının basın sektörünü de etkilediğini belirten Cihangir, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'a aldığı tavsiye kararı dolayısıyla teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:56 Kaynak: AA
Son Dakika TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü