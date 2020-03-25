Osmaniye'de yerel gazeteler sırayla yayımlanacak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının basın sektörünü de etkilediğini belirten Cihangir, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'a aldığı tavsiye kararı dolayısıyla teşekkür etti.

Cihangir, yaptığı açıklamada, kent merkezinde yayın yapan 9 günlük yerel gazete bulunduğunu, alınan kararla her gün 3'ünün Valilik onayıyla sırayla yayım yapacağını kaydetti.

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