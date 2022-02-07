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Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

07.02.2022 13:48

Osmaniye'de, acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk dozları yapıldı.

Osmaniye'de, acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk dozları yapıldı.

Osmaniye Devlet Hastanesindeki aşı merkezinde, TURKOVAC aşısının da uygulanmasına başlandı.

İlk etapta 3 bin doz aşının geldiği kentte, ilk aşıyı hastaneyi ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz yaptırdı.

Yılmaz, gazetecilere, yerli aşı sayesinde Kovid-19 ile daha güçlü mücadele edildiğini belirterek, "Yerli aşımızla daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ziyaretlerimiz esnasında sohbet ettiğimiz vatandaşlarımızdan, yerli aşı TURKOVAC'ı beklediklerini söyleyenler oldu. Böylece bekleyenler için de aşımız gelmiş oldu." dedi.

Virüsle etkin mücadele için herkesi aşı olmaya davet ettiğini söyleyen Yılmaz, yerli aşı çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.

Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

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Erdinç Yılmaz, Osmaniye, TURKOVAC, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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