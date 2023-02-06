Osmaniye'de yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu kurtarıldı

06.02.2023 11:10
Osmaniye'de yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde yıkılan Osmaniye'deki 10 katlı binanın enkazından bir kız çocuğu kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde yıkılan Osmaniye'deki 10 katlı binanın enkazından bir kız çocuğu kurtarıldı.

Depremden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kentin farklı noktalarında yıkılan binalarda çalışma yapıyor.

Ekiplerin çalışmasıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu çıkarıldı.

Yaralanan çocuk hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Osmaniye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
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