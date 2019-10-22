Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Yıldızlar Tekvando Şampiyonası yapıldı
Son Dakika Spor Osmaniye'de Yıldızlar Tekvando Şampiyonası yapıldı

Osmaniye'de Yıldızlar Tekvando Şampiyonası yapıldı

1 saat önce

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Osmaniye'de düzenlendi.

Osmaniye'de Yıldızlar Tekvando Şampiyonası yapıldı, System.String[]

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Osmaniye'de düzenlendi.


Tosyalı Salonunda yapılan müsabakalara 14 ilden 32 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulübü ve 200 sporcuyla katıldı.


Müsabakalarda Mersin Aldemir Spor Kulübü birinci, Osmaniye 7 Ocak Spor Kulübü ikinci, Adana İl Karması üçüncü, Kayseri Emniyet Spor Kulübü de dördüncü oldu.


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, başarılı sporcuları tebrik etti.


Tekvando sporunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu ifade eden Şahin, öncelikli hedeflerinin dünyanın her yerinde Türk milletini en iyi şekilde temsil ederek bayrağı dalgandırmak olduğunu kaydetti.

Şahin, başarılı takımlara kupa, sporculara madalya verdi.

Osmaniye, Türkiye, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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