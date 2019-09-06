Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de yoğun bakım hemşireliği eğitimleri
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de yoğun bakım hemşireliği eğitimleri

24 dakika önce

Osmaniye Devlet Hastanesinde "yoğun bakım hemşireliği" sertifikalı eğitim programı başladı.

Osmaniye'de yoğun bakım hemşireliği eğitimleri, System.String[]

Osmaniye Devlet Hastanesinde "yoğun bakım hemşireliği" sertifikalı eğitim programı başladı.


Hastane başhekimi Tamer Gülsur, yaptığı açıklamada, kentte ilk kez düzenlenen eğitimin teorik ve pratik olarak iki kademede verileceğini belirtti.

Altı hafta sürecek eğitim programına farklı illerden 12 hemşirenin katıldığını ifade eden Gülsur, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetleri sürekli değişim ve gelişim halindedir. Bu süreçte en çok hemşirelerin rolü yer almaktadır. Hemşireler yoğun bakımın en önemli ögesidir. Yoğun bakım hemşireliği, karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların bulunduğu çalışma alanıdır. . Bu anlamda hastanemizde başlayan yoğun bakım hemşireliği eğitim programını önemsiyoruz."

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi Son dakika: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:21:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de yoğun bakım hemşireliği eğitimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]