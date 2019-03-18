Osmaniye'de Yol Kenarında Ceset Bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.





Kadirli'nin Karakütük köyü Sarı Böğsek Deresi yakınlarında yolun kenarında yerde hareketsiz bir kişiyi görenler durumu jandarmaya bildirdi.





Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedinde darp izlerine rastlandı.



Ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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