Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Yol Kenarında Ceset Bulunması

Osmaniye'de Yol Kenarında Ceset Bulunması

37 dakika önce

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, yol kenarında cesedi bulunan Ahmet Ayyıldız'ın darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

Osmaniye'de Yol Kenarında Ceset Bulunması, System.String[]
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, yol kenarında cesedi bulunan Ahmet Ayyıldız'ın darbedilerek öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili Ayyıldız'ın akrabası 3 şüpheli gözaltına alındı.

30 Aralık 2018 tarihinde Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesi yolu üzerinde cansız bedeni bulunan Ahmet Ayyıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Ayyıldız'ın yapılan otopsisinde taş ve sopalarla darbedilerek öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilere yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen ve aralarında husumet olduğu iddia edilen Ayyıldız'ın 3 akrabası, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:26 Kaynak: AA

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