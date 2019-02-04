Osmaniye'de Yol Kenarında Ceset Bulunması
37 dakika önce
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, yol kenarında cesedi bulunan Ahmet Ayyıldız'ın darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.
Osmaniye
'nin Toprakkale
ilçesinde, yol kenarında cesedi bulunan Ahmet Ayyıldız
'ın darbedilerek öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili Ayyıldız'ın akrabası 3 şüpheli gözaltına alındı.
30 Aralık
2018 tarihinde Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesi yolu üzerinde cansız bedeni bulunan Ahmet Ayyıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırılmıştı.
Ayyıldız'ın yapılan otopsisinde taş ve sopalarla darbedilerek öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilere yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen ve aralarında husumet olduğu iddia edilen Ayyıldız'ın 3 akrabası, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:26 Kaynak: AA
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