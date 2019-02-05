Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Yol Kenarında Ceset Bulunması

Osmaniye'de Yol Kenarında Ceset Bulunması

1 saat önce

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cesedi bulunan Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopalarla darbederek öldürdüğü ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de Yol Kenarında Ceset Bulunması, System.String[]
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cesedi bulunan Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopalarla darbederek öldürdüğü ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Olayla ilgili Ayyıldız'la aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen akrabaları Ü.A, kardeşi Y.A. ile C.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

30 Aralık 2018 tarihinde Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesi yolunda cansız bedeni bulunan Ahmet Ayyıldız'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, otopside Ayyıldız'ın taş ve sopalarla darbedilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:45 Kaynak: AA

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