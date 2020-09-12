Osmaniye'de yol kenarında parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de Kadirli yolunda yol kenarında parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye-Kadirli yolu Cevdetiye kasabası civarında yol kenarında yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kısmen parçalanmış kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin Mehmet Eşit olduğu tespit edildi.

Mehmet Eşit'in bir araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE