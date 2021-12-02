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Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü

02.12.2021 00:35

Son dakika 3. sayfa haberi... Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü Otobüs şoförünün dikkati olası facianın önüne geçti Osmaniye'de otoyolda seyir halinde olan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarken, şoförün dikkati sayesinde otobüste bulunan yolcular...

Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü

Otobüs şoförünün dikkati olası facianın önüne geçti

OSMANİYE - Osmaniye'de otoyolda seyir halinde olan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarken, şoförün dikkati sayesinde otobüste bulunan yolcular ölümden döndü.

Olay, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Batman'a giden F.Ş. idaresindeki 07 AIM 803 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otobüs şoförü otobüsü hemen sağa çekti. Otobüsün içerisinde bulunan 28 yolcu alevler büyümeden tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bulundu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni kesinlik kazanmazken, otobüste bulunan 28 yolcu olay yerine gelen başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü
Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü
Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü
Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü
Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü
Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü
Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü
Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü
Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü
Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü
Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Osmaniye, İtfaiye, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü - Son Dakika
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