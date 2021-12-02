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Osmaniye'de yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Osmaniye'de yolcu otobüsü alev alev yandı

02.12.2021 09:07
Osmaniye'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Osmaniye'de otoyolda seyir halinde olan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarken, şoförün dikkati sayesinde otobüste bulunan yolcular ölümden döndü.

Osmaniye'de otoyolda seyir halinde olan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarken, şoförün dikkati sayesinde otobüste bulunan yolcular ölümden döndü.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Batman'a giden F.Ş. idaresindeki 07 AIM 803 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otobüs şoförü otobüsü hemen sağa çekti. Otobüsün içerisinde bulunan 28 yolcu alevler büyümeden tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bulundu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni kesinlik kazanmazken, otobüste bulunan 28 yolcu olay yerine gelen başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Burak Canbolat/İHA)

Osmaniye'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika


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