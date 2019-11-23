Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi
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Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi

6 saat önce

Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi, System.String[]

Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Çok sayıda yaralının olduğu kaydedilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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