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Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

6 saat önce

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı Kalp krizi geçiren şoförün kullandığı otobüs devrildi kazada 27 kişi yaralandıOSMANİYE - Osmaniye'nin toprakkale ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Kalp krizi geçiren şoförün kullandığı otobüs devrildi kazada 27 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin toprakkale ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Tarsus-Adana- Gaziantep otobanı Toprakkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'den İzmir'e giden Mustafa Bozkurt idaresinde ki 27 BEN 51 plakalı otobüs şoförü iddiaya göre otobüs seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 41 kişi bulunan otobüste 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 11'i olay yerine gelen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise Osmaniye ilinde ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Toprakkale, Kalp Krizi, Osmaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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