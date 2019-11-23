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Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
6 saat önce
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:33 Kaynak: DHA
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Toprakkale'de Tüysüz mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden Mustafa Bozkurt yönetimindeki 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 41 yolcunun bulunduğu otobüsteki 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan Osmaniye Devlet Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerince kaza yerinde inceleme başlatıldı.
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