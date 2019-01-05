Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 saat önce
Osmaniye'de yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde,yedek şoför dinlenme kabinine gizlenmiş şekilde 10,3 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Osmaniye
'de yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde,yedek şoför dinlenme kabinine gizlenmiş şekilde 10,3 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) otobanında Kadirli
gişelerinde yol kontrolü ve uygulama yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik
Suçlarla Mücadele polisleri, Diyarbakır
'dan İstanbul
'a giden S.S. idaresinde ki 42 KC 048 plakalı yolcu otobüsünde şüphe üzerine arama yapıldı. Yolcuların aşağı indirilerek "Poyraz" isimli narkotik köpeğininde katıldığı aramalarda yedek şoförün dinlendiği kabinde torbalara sarılı şekilde toplam 10,3 kg esrar maddesi ele geçirildi. Polis
ekipleri olay ile ilgili olarak sürücü S.S. ve yedek sürücü R.K. ile muavinler M.T. ve R.P'yi gözaltına aldı. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:46 Kaynak: İHA
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