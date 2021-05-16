Osmaniye'de yolda yürürken vücuduna "yorgun mermi" isabet eden genç yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolda yürürken vücuduna "yorgun mermi" isabet eden genç yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde yürürken aniden yere yığılan Kağan Keleş (18), Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücuduna "yorgun mermi" isabet ettiği tespit edilen Keleş, ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Keleş, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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