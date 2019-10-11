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Osmaniye'de yöresel gıda kermesi

15 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından, ihtiyaç sahibi öğrenciler ve okul yararı için yöresel gıda kermesi düzenlendi.

Osmaniye'de yöresel gıda kermesi, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından, ihtiyaç sahibi öğrenciler ve okul yararı için yöresel gıda kermesi düzenlendi.

Okul bahçesinde açılan kermeste, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin evlerinde hazırladıkları yiyecekler satışa sunuldu.

Kermesi ziyaret eden Kaymakam Ahmet Arık, birlik ve beraberlik içerisinde hazırlanan yardım kermeslerinin önemine değinerek, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti.

Okul Müdürü Ömer Faruk Ak da kermesten elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrenciler ve okul yararına kullanılacağını belirterek, "Okul olarak her yıl düzenlediğimiz kermesimize bu yıl bir yenisini daha ekledik. Bu yıl elde edilen gelirle öğrencilerimizin yüzünü güldürmek ve okulumuzu daha güzel hale getirmek için kullanacağız." dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, her yıl yöresel yiyeceklerin bulunduğu kermeste emeği geçenleri tebrik etti.

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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