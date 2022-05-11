Yöresel ürünlerden esinlenerek hazırlanan kostümler yarıştı - Son Dakika
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Yöresel ürünlerden esinlenerek hazırlanan kostümler yarıştı

11.05.2022 14:14

Kostüm yarışması Yarışma sorumlusu sanat tarihçisi Cevahir Zararsız'ın konuşması Usta öğreticiler tarafından hazırlanan kostümlerin jüri tarafından değerlendirilmesi OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yöresel ürünlerden esinlenerek tasarlanan kostümler için yarışma düzenlendi.

Kostüm yarışması

Yarışma sorumlusu sanat tarihçisi Cevahir Zararsız'ın konuşması

Usta öğreticiler tarafından hazırlanan kostümlerin jüri tarafından değerlendirilmesi OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yöresel ürünlerden esinlenerek tasarlanan kostümler için yarışma düzenlendi.

Kadirli Belediyesi ve Halk Kütüphanesince, "Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen yarışma, Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yarışmada, usta öğreticiler tarafından Karatepe kilimi, gelincik çiçeği, yer fıstığı, turp gibi yöreye özgü ürünlerden esinlenerek tasarlanan kostümler sergilendi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından dereceye giren katılımcılara altın ve para ödülü verildi.

Ödülleri, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tarhan takdim etti.

Yarışmanın sorumlusu Cevahir Zararsız, AA muhabirine, ilk kez düzenlenen yarışmaya 47 yarışmacının katıldığını ve bunu geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Yöresel ürünlerden esinlenerek hazırlanan kostümler yarıştı
Yöresel ürünlerden esinlenerek hazırlanan kostümler yarıştı
Yöresel ürünlerden esinlenerek hazırlanan kostümler yarıştı
Yöresel ürünlerden esinlenerek hazırlanan kostümler yarıştı
Yöresel ürünlerden esinlenerek hazırlanan kostümler yarıştı
Yöresel ürünlerden esinlenerek hazırlanan kostümler yarıştı
Yöresel ürünlerden esinlenerek hazırlanan kostümler yarıştı
Yöresel ürünlerden esinlenerek hazırlanan kostümler yarıştı
Yöresel ürünlerden esinlenerek hazırlanan kostümler yarıştı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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