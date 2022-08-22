Osmaniye'de yaralanan 2 leylek tedaviye alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de yaralanan 2 leylek tedaviye alındı

22.08.2022 12:48
Osmaniye'de yaralanan 2 leylek tedaviye alındı

Osmaniye'de yüksek gerilim hattına takılan 2 leylek yaralandı.

Osmaniye'de yüksek gerilim hattına takılan 2 leylek yaralandı.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesi ve Bahçe köyünde 2 leyleği yaralı halde bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Müdürlük ekiplerince teslim alınan 2 leylek, Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürüldü.

Kanat ve ayaklarında yüksek gerilim hattına takılmaları nedeniyle yanık oluştuğu belirlenen leylekler, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Osmaniye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yaralanan 2 leylek tedaviye alındı - Son Dakika

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