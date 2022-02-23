Yurda kaçak giren 32 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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Yurda kaçak giren 32 yabancı uyruklu yakalandı

23.02.2022 09:56

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 yabancı uyruklu yakalandı.

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde denetim yaptı.

Ekipler, kontrollerde 32 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Polis, yabancı uyrukluların bindiği otobüsün şoförü A.Ş. ile Afganistanlılara aracılık yaptıkları belirlenen İranlı iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Afganistanlılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yurda kaçak giren 32 yabancı uyruklu yakalandı
Yurda kaçak giren 32 yabancı uyruklu yakalandı
Yurda kaçak giren 32 yabancı uyruklu yakalandı
Yurda kaçak giren 32 yabancı uyruklu yakalandı
Yurda kaçak giren 32 yabancı uyruklu yakalandı

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Şehirler Arası Otobüs, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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