Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren ve kendilerini turist olarak tanıtmaya çalışan 2 Suriyeli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye- Gaziantep karayolundaki uygulama noktasında Suriyeli A.A. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Minibüsteki 5 yabancı uyruklunun kimlik kontrolünde, kendilerini turist olarak tanıtan 2 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

İki Suriyeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, sürücü gözaltına alındı.

Minibüsteki diğer 3 Suriyeliye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verildi.