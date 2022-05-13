Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 Suriye uyruklu sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde denetim yapıldı.
Metruk binalar, yabancıların yoğun olduğu bölgeler ve otogarda 140 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, 756 Suriyelinin bilgileri kontrol edildi.
Ekipler, yurda kaçak yollarla girdiğini belirlenen 2 kişiyi yakaladı.
İki Suriyeli, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yurda kaçak yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika