Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistanlı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistanlı yakalandı
10.03.2021 09:35
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Kimlik kontrolünde araçtaki 5 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
Afganistanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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