Yurda kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriye uyruklu E.Ş. idaresindeki 63 ACH 945 plakalı minibüsü durdurdu.
Kimlik kontrolü yapan ekipler, minibüsteki 14 Suriye uyrukludan 6'sının yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü, yabancı uyrukluları 300'er dolar karşılığında yurda soktuğu belirlenen E.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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