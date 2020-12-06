Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarda girdiği belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaçay mesire alanında bulunan barakada içinde yabancı uyruklu birinin kaldığı ihbarını aldı.
Belirtilen adreste Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen kişi yakalandı.
Yabancı uyruklu kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Kaynak: AA
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