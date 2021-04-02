Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 Suriyeli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye 'de, yurda kaçak girdiği belirlenen 7 Suriyeli yakalandı.

Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez