Yurda yasa dışı yollarla giren 74 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Şoförlere ayrıca belgesiz yabancı uyruklu taşıdıkları gerekçesiyle toplam 139 bin 934 lira ceza verildi.

Minibüs şoförleri M.K. ve M.E.K. gözaltına alındı.

Ekipler, 14'er kişilik 2 minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giren, aralarında bebeklerinde olduğu 68 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu bulunduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine M.K. ve M.E.K. idaresindeki 2 minibüsü durdurdu.

Osmaniye 'de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 74 yabancı uyruklu yakalandı, 2 minibüs şoförü gözaltına alındı.

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