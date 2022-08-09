YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEK TEDAVİ ALTINA ALINDI - Son Dakika
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YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

09.08.2022 16:55
YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

OSMANİYE'de yuvasından yola düşen leylek yavrusu bakım ve tedavi altına alındı.

OSMANİYE'de yuvasından yola düşen leylek yavrusu bakım ve tedavi altına alındı.

Düziçi ilçesi Karagedik Köyü'nde hayvansever vatandaşlar tarafından 6 Ağustos günü akşam saatlerinde yol kenarında leylek yavrusu bulundu. Yuvanın yaklaşık 10 metre yakınlarında görülen ve uçmak isterken düştüğü tahmin edilen yavru leylek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı Bahçe Şefliği'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye giden ekipler, yavru leyleği alıp bakım ve tedavileri yapılmak üzere il merkezindeki Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirdi. Burada, veteriner hekim tarafından muayene edilen ve herhangi bir kırık ya da yarası bulunmayan yavru kuşa, bitkin düştüğü için vitamin takviyesinde bulunulup beslendi. Bir süredir gözlem altında tutulan yavru leyleğin, uçma yetisini kazanmasının ardından doğal yaşam ortamına salınacağı bildirildi.

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Osmaniye'de yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı Osmaniye'de yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı Aracın çarptığı ceylanı başka bir sürücü kurtardı Aracın çarptığı ceylanı başka bir sürücü kurtardı
Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karagedik, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEK TEDAVİ ALTINA ALINDI - Son Dakika

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