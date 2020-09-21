Osmaniye'de yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Osmaniye'de okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Okula başlayan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde okullara ve sınıflara alındı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Dede Korkut İlkokulu ve 7 Ocak İlkokulunda eğitime başlayan öğrencileri ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada eğitimin her zaman öncelikli çalışmaları olacağını belirtti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını temenni eden Yılmaz, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Yılmaz, ziyaretlerinde öğrencilere eğitim seti hediye etti.