Osmaniye'de zeytinlikteki ağaçların meyvelerini çalan kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de zeytinlikteki ağaçların meyvelerini çalan kişi yakalandı
09.10.2020 13:25
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başkasına ait zeytinlikteki ağaçlardan meyvelerini toplayıp sattığı öne sürülen kişi yakalandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başkasına ait zeytinlikteki ağaçlardan meyvelerini toplayıp sattığı öne sürülen kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı suç araştırma timi ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bahadırlı köyünde bir kişiye ait zeytinlikteki 124 ağacın meyvelerinin çalınması üzerine çalışma başlatıltı.
Ekiplerin yaptığı takip ve araştırma sonucunda ağaçların meyvelerinin şüpheli M.S tarafından çalındığı ve satıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı adli makamlara sevk edildi.
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