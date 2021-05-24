Osmaniye'de zeytinyağı çaldığı iddia edilen şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Raufbey Mahallesi 9564 Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında bidonlar içinde bulunan zeytinyağının bir kısmının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki