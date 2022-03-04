Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı - Son Dakika
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Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı

04.03.2022 12:50
Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı

Erzincan'da Cumhuriyet Ortaokulunda Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ille eşzamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

Erzincan'da Cumhuriyet Ortaokulunda Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ille eşzamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı olarak okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Teneffüs zilinin yerine alarm seslerinin yankılandığı okulda tatbikata harfiyen uyan öğrenciler ilk iş olarak sıraların altına girdi, ardından kontrollü bir şekilde okulu terk edip bahçeye çıktı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü gereği Erzincan'da Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında deprem tatbikatı yapıldı. Saat 11.30'da eş zamanlı olarak yapılan tatbikata öğretmen ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen tatbikatta ilk olarak öğrencilere deprem anında yapmaları gerekenler anlatıldı. Ardından çalan alarmla birlikte öğrenciler sıraların yanlarına diz üstü çökerek başlarını kapattı. Senaryo gereği depremin bitmesinin ardından öğrenciler kontrollü olarak sınıflardan daha sonra da okul binasından tahliye edildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı
Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı
Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı
Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı
Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı
Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı
Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı
Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı

YORUMLAR
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Bingöl'de 'Deprem ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi Bingöl'de 'Deprem ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı

İçişleri Bakanlığı, Anadolu Lisesi, Osmaniye, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı - Son Dakika


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