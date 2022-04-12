Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 3'ü polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 47 NL 223 plakalı tırın Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi gişeleri yakınlarında devrildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen 80 A 5954 plakalı polis aracı ile 33 B 8739 plakalı Karayollarına ait kamyonete, arkadan gelen 33 AGY 848 plakalı tır çarptı.
Kazada, polis aracında bulunan 3 polis memuru ile tır şoförü yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye ve Bahçe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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