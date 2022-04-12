Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 3'ü polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 3'ü polis 4 kişi yaralandı

12.04.2022 01:25

Son dakika haberleri: Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 47 NL 223 plakalı tırın Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi gişeleri yakınlarında devrildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen 80 A 5954 plakalı polis aracı ile 33 B 8739 plakalı Karayollarına ait kamyonete, arkadan gelen 33 AGY 848 plakalı tır çarptı.

Kazada, polis aracında bulunan 3 polis memuru ile tır şoförü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye ve Bahçe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 3'ü polis 4 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 3'ü polis 4 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 3'ü polis 4 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 3'ü polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 3'ü polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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