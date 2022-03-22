Osmaniye'de zirai donda ürünü zarar gören mısır üreticisine uyarı - Son Dakika
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Osmaniye'de zirai donda ürünü zarar gören mısır üreticisine uyarı

22.03.2022 17:12
Osmaniye'de zirai donda ürünü zarar gören mısır üreticisine uyarı

Zirai don nedeniyle tarladaki ürünü zarar gören mısır üreticilerinin Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği bildirildi.

Zirai don nedeniyle tarladaki ürünü zarar gören mısır üreticilerinin Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce yaşanan zirai don nedeniyle mısır tarlalarında hasar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, tarlasını bozarak yeni ürün ekmek isteyen üreticilerin ilk olarak ektikleri ürünlerin büyüme noktalarının zarar görüp görmediğini kontrol etmeleri, düzelebilir tarlalar için 5-6 gün beklemeleri, düzelemeyeceklerin ise müdürlüğe dilekçeyle başvurmaları gerektiği kaydedildi.

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Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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