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Osmaniye'de zorla çalıştırılan 2 çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Osmaniye'de zorla çalıştırılan 2 çocuk kurtarıldı

11.02.2022 23:17

Osmaniye'de zorla çalıştırılan 2 çocuk kurtarıldı İnsan taciri ile bağlantılı olan ve zorla çalıştırılan 2 çocuğu, para karşılığı getiren 2 şüpheli gözaltına alındı Osmaniye'de baskı ve tehditle çalıştırılan 2 çocuk kurtarıldı.

Osmaniye'de zorla çalıştırılan 2 çocuk kurtarıldı

İnsan taciri ile bağlantılı olan ve zorla çalıştırılan 2 çocuğu, para karşılığı getiren 2 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'de baskı ve tehditle çalıştırılan 2 çocuk kurtarıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan ticareti suçunun önlenmesine ve tespitine yönelik yapmış olduğu çalışmada, illegal yollardan ülkeye sokulan 12-17 yaşlarında yaklaşık 25 kişilik grubun hurdalık ve atık kağıt toplama alanlarında baskı ve tehdit edilerek insani olmayan koşullarda zorla çalıştırıldığı bilgisini aldı.

Osmaniye'de ikamet eden A.E.'nin yakını olan 2 çocuğun da belirtilen yerde yaklaşık 4 gün zorla tutulup, aç bırakıldığı baskı ve tehdit edilerek atık kağıt toplama işinde çalıştırıldığı, bu işleri organize ettiği bilgisi alınan insan taciri İ.M.E ile bağlantılı olan ve zorla çalıştırılan 2 çocuğu para karşılığı getiren M.A.A. ve A.İ. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında insan ticareti suçundan adli tahkikat başlatıldı.

İnsan ticareti mağduru 2 çocuk insani ihtiyaçları karşılandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmaniye'de zorla çalıştırılan 2 çocuk kurtarıldı
Osmaniye'de zorla çalıştırılan 2 çocuk kurtarıldı
Osmaniye'de zorla çalıştırılan 2 çocuk kurtarıldı

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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de zorla çalıştırılan 2 çocuk kurtarıldı - Son Dakika


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