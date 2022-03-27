Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor

27.03.2022 10:40

Osmaniye'de geçimlerini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar 1 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi, Aslantaş Baraj Gölü'ne son ağları atıyor.

Osmaniye'de geçimlerini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar 1 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi, Aslantaş Baraj Gölü'ne son ağları atıyor.

Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan 49 kilometrekarelik Aslantaş Baraj Gölü, bölgenin sulama ve elektrik ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, barındırdığı balık çeşitliliğiyle göle kıyısı olan köylerde yaşayan vatandaşlar için de geçim kaynağı oluyor.

1 Nisan'da başlayıp 3 ay sürecek su ürünleri avı yasağı öncesi, balıkçılıkla uğraşan yöre sakinleri, kayıklarıyla göle son mesailerini yaparak, kısmetlerini arıyorlar.

Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde yaşayan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan köylüler de sabahın erken saatlerinde kayıklarıyla göle ağlarını bırakıyor.

Ertesi gün tekrar göle açılarak attıkları metrelerce uzunluğundaki ağları toplayan köylüler, yakaladıkları balıkları toptancılara satarak geçimlerini sağlıyorlar.

Sezonun bereketinden memnun olan yöre sakinleri, 1 Nisan'da başlayıp 30 Haziran gecesi son bulacak av yasağı döneminde ağ ve teknelerinin bakımlarını yapacaklar.

Kimileri ise 3 aylık yasak döneminde geçici işlerde çalıştıktan sonra av sezonunda tekrar teknelerine dönerek balıkçılığa devam edecek.

"Sezon bereketliydi"

Yörede yaşayan vatandaşlardan Osman Çamsarı, AA muhabirine, 7 yaşından beri balıkçılıkla uğraştığını ve tüm ailesinin geçimini bununla sağladığını söyledi.

Av sezonunun güzel geçtiğini dile getiren Çamsarı, "Sezon bereketliydi. Bu sene çipura ve kefal boldu. Maalesef diğer balık türleri giderek azaldı. Geçen sezona göre bu sezon iyiydi, güzel balık çıktı." dedi.

1 Nisan'da başlayacak yasak sonrası köylülerin geçinmek için başka işler yapacağını belirten Çamsarı, "Ben ve birçok köylü yasak zamanı Türkiye'deki büyük inşaatlara gideriz ve oralarda yevmiye usulü çalışırız. Yasak bittiğinde de köyümüze dönerek balık tutmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"Yasaklara uyarsak herkes ekmeğini rahat kazanır"

Balıkçı Serdar Tarımcı da 8 yaşından beri balıkçılıkla uğraştığını ve balıkçılığın babadan gelen bir meslek olduğunu ifade etti.

Av sezonunun geçen sezona göre iyi geçtiğini belirten Tarımcı, şöyle konuştu:

"1 Nisan'dan itibaren av yasağı başlıyor. Yasak başlamadan önce göle son seferlerimizi yaparak, ağ bırakıyoruz. Topladığımız balıkları satarak 3 aylık yasak döneme hazırlık yapıyoruz. Bu yasaklara mutlaka riayet edilmesi gerek. Bu civardaki en az 150 hane geçimini bu gölden sağlıyor. Yasaklara uyarsak herkes ekmeğini rahat kazanır. Yasak zamanı köylülerin çoğu inşaatlara çalışmaya gidiyor. Geri kalan da varsa tarlası, tarımla uğraşıyor. Köyde tarlalarım var, yasak zamanı tarımla uğraşacağım. Yasak bittikten sonra da balıkçılığa devam edeceğiz."

Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor
Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor
Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor

YORUMLAR
500
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi dağıtımına başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi dağıtımına başladı Çukurova'da kadınların ramazan öncesi yufka ekmeği mesaisi başladı Çukurova'da kadınların ramazan öncesi yufka ekmeği mesaisi başladı

Av Yasağı, Osmaniye, Baraj, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:08 Selen Görgüzel boşanma sonrası açıkladı!
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
09:47 Patronunun karısıyla ilişkisi ortaya çıkınca öldürülmüş!
09:21 Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Ünal Aysal ekibiyle birlikte geri geliyor
09:16 Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 10:59:33. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement