Osmaniye'deki barınakta hayvanların aç bırakıldığı iddiasıyla ilgili sorumluların görevden alındığı açıklandı - Son Dakika

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye ait hayvan barınağında hayvanların aç bırakıldığı iddiasıyla ilgili sorumluların görevden alındığını ve haklarında soruşturma açılarak gereken cezai işlemin uygulanacağını bildirdi.

Başkan Kara, sosyal medyada belediyeye ait hayvan barınağında hayvanların aç bırakıldığıyla ilgili iddialar üzerine sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medyada çıkan üzücü haberler üzerine barınakta yapılan çalışmalar sonucunda barınakta kalan hayvanlara layık olmayan bu ihmal ile ilgili belediyenin harekete geçtiğini belirten Kara, belediye ekiplerinin ve görevlilerinin barınağa sevk edildiğini aktardı.

Kara, "Can dostlarımızın tamamının sağlık kontrollerinin yapıldığını ve sorumlular hakkında yasaların izin verdiği tüm cezai yaptırımların uygulanacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Soruşturmanın doğru sürdürülebilmesi için konu ile ilgili yetkililer görevden alınmış olup soruşturmanın sonucu hakkında tüm kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.