Osmaniye'deki cezaevlerinde tahliyeler başladı - Son Dakika
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Osmaniye'deki cezaevlerinde tahliyeler başladı

7 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Osmaniye'deki Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında, işlemleri tamamlanan hükümlülerin tahliyelerine başlandı.

Osmaniye'deki cezaevlerinde tahliyeler başladı, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Osmaniye'deki Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında, işlemleri tamamlanan hükümlülerin tahliyelerine başlandı.

Toprakkale ilçesindeki Osmaniye 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile merkezdeki C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabahın erken saatlerinden itibaren tahliyeler başladı. Açık ceza infaz kurumunda bulunan yaklaşık 700 kişi, koronavirüs nedeniyle 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Ayrıca, T1 Ceza Kapalı Cezaevi'nden 375, T2'den 60 ve C Tipi cezaevinden ise 50 hükümlünün tahliyesinin gerçekleştirileceği belirtildi. Cezaevi bölgesinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilenlerin otobüslerde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdukları ve yüzlerinde maske olduğu gözlendi.


Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:08 Kaynak: DHA

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