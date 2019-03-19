Osmaniye'deki Cinayet

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişiyi darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişiyi darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.



Jandarma ekipleri, Karakütük köyü Sarı Böğsek Deresi yakınlarında dün yol kenarında cesedi bulunan kişinin İsmail Koca (43) olduğunu belirledi.



Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen Koca'nın en son bindiği aracı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit eden jandarma, şüphelinin kimliğini belirledi.



Aracında kan izlerine rastlandığı ileri sürülen zanlı gözaltına aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Maummer Ketenci ve Kalçasını Açan Hatice, Canlı Yayında Birbirine Girdi

Endonezya'yı Sel Vurdu: En Az 92 Ölü, 160 Yaralı

Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi

Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size