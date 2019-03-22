Osmaniye'deki Cinayet
47 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişiyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişiyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Jandarma
ekipleri, gözaltına alınan E.B'nin ifadesi doğrultusunda araştırmayı derinleştirdi.
Çalışmalar kapsamında H.O. ve M.A. da gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Karakütük
köyü Sarı Böğsek Deresi yakınlarında 18 Mart'ta cesedi bulunan İsmail Koca
'nın (43) darbedilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Koca'nın bindiği aracı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit eden jandarma, araçta kan izlerine rastlayınca sahibi E.B'yi gözaltına almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:14 Kaynak: AA
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