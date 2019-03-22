Osmaniye'deki Cinayet
44 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişiyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişiyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Jandarma
ekipleri, gözaltına alınan E.B'nin ifadesi doğrultusunda araştırmayı derinleştirdi.
Çalışmalar kapsamında H.O. ve M.A. da gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Karakütük
köyü Sarı Böğsek Deresi yakınlarında 18 Mart'ta cesedi bulunan İsmail Koca
'nın (43) darbedilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Koca'nın bindiği aracı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit eden jandarma, araçta kan izlerine rastlayınca sahibi E.B'yi gözaltına almıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:48 Kaynak: AA
Kevin Durant'ın Kardeşi Clifford Dixon, Doğum Gününde Öldürüldü
Arka Sokaklar 510. Yeni Bölüm Fragmanı Nefes Kesti!
Real Madrid'in Belçikalı Kalecisi Thibaut Courtois: Beni Öldürmek İstiyorlar
Yaşlı Kadın, Gollum Karakterine Benzettiği Komşusunun 5 Yaşındaki Kızını Öldürmeye Çalıştı