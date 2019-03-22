Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki Cinayet

Osmaniye'deki Cinayet

44 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişiyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişiyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, gözaltına alınan E.B'nin ifadesi doğrultusunda araştırmayı derinleştirdi.

Çalışmalar kapsamında H.O. ve M.A. da gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karakütük köyü Sarı Böğsek Deresi yakınlarında 18 Mart'ta cesedi bulunan İsmail Koca'nın (43) darbedilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Koca'nın bindiği aracı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit eden jandarma, araçta kan izlerine rastlayınca sahibi E.B'yi gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:48 Kaynak: AA

Jandarma, Kadirli, Osmaniye, Güncel
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