Osmaniye'deki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de kayıp olarak aranan kişinin tabancayla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

Düziçi ilçesinde kayıp olarak aranan Tekin Göl'ün (56) 30 Kasım'da cesedinin bulunmasının ardından tutuklanan B.Y'ye yardım ettiği iddiasıyla F.İ. hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan F.İ. tutuklandı.

Göllüler Mahallesi'ndeki evinden tarla sürmek için traktörüyle Söğütlügöl köyüne giden Tekin Göl'den haber alamayan yakınları jandarmaya başvurmuş, Göl'ün traktörüne bindiği B.Y. gözaltına alınmıştı. Göl'ün cesedi, şüphelinin belirttiği alanda bulunmuştu. Göl'ü tabancayla öldürdüğünü itiraf eden B.Y. de tutuklanmıştı.